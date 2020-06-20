Bakan Koca 4 ilin sayılarına dikkat çekti! Bu açıklama ne anlama geliyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini canlı yayında açıkladı. Bakan Koca 4 ilin yoğun bakım oranlarını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Bakan Koca hangi 4 ilin yoğun bakım sayılarını açıkladı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini canlı yayında açıkladı. Bakan Koca 4 ilin yoğun bakım oranlarını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Bakan Koca hangi 4 ilin yoğun bakım sayılarını açıkladı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Öztürk, bu illerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması konusunda dikkati çekti ve bu illerin dışındaki illerinde kesinlikle rehavete kapılmaması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Bu hatayı İtalya'nın yaptığını ifade eden Öztürk, bu yanlışa düşülmemesi konusunda vatandaşları A Haber canlı yayınında uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı: Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.