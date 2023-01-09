09 Ocak 2023, Pazartesi
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Bakan Kirişci'den et fiyatları açıklaması: Spekülatif hareket gözlemliyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılı değerlendirme toplantısında gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Kirişci marketlerde fiyat takiplerini yaptıklarını et için önlem aldıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et ve süt fiyatlarına ilişkin, "Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır" dedi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.