09 Şubat 2024, Cuma
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Bakan Kacır Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydetti.