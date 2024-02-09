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Bakan Kacır Dünya'ya dönen Alper Gezeravcı ile görüştü

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Giriş: 09.02.2024 20:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonuyla tarih sayfasında yeni bir perde açtığını kaydetti.
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