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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz

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Giriş: 22.12.2023 09:04
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.
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