Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlarda ellerini ovuşturarak yıkılmamızı bekleyenlere, karşılaştığımız her engelde, ‘Türkiye bu badireyi asla atlatamaz' diyenlere inat her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik" dedi.