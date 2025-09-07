Bakan Işıkhan: Her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik"

07 Eylül 2025, Pazar

Giriş: 07.09.2025 21:37
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlarda ellerini ovuşturarak yıkılmamızı bekleyenlere, karşılaştığımız her engelde, ‘Türkiye bu badireyi asla atlatamaz' diyenlere inat her seferinde küllerimizden yeniden doğmasını bildik" dedi.
