Bakan Işıkhan: "20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ekonomisinin emin adımlarla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydedildiğini ve 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısının sürdüğünü belirtti. Bu güçlü gidişatın istihdama yansıdığını aktaran Bakan, işsiz sayısının 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bine düştüğünü, işsizlik oranının yüzde 8’e gerilediğini ifade etti. İstihdam edilenlerin sayısının ise 32 milyon 582 bine ulaştığını söyledi. Işıkhan, Burdur’da aktif sigortalı sayısının yaklaşık 80 bine çıktığını, mesleki eğitim ve işbaşı programlarıyla binlerce vatandaşın istihdama kazandırıldığını belirtti. Şehrin tarım, turizm ve ekonomik potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirileceğini vurguladı. Son 23 yılda Burdur’a yapılan yatırımların 60 milyar lirayı aştığını aktardı. Türkiye’nin sosyal güvenlik hizmetlerinin dünyanın en ileri seviyesinde olduğunu dile getirdi. İstihdam ve kalkınma verilerinin Türkiye genelinden daha iyi seviyede olduğunu söyledi. Ayrıca, İsrail’in artan saldırganlığına karşı Türkiye’nin güçlü ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kalkınma hamlelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

