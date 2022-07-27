27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Bakan Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından küresel pazara tahıl sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açılış konuşması yapıyor.