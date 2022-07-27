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Bakan Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 27.07.2022 14:37
Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından küresel pazara tahıl sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açılış konuşması yapıyor.
Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul’da açıldı
Tahıl sevkiyatı üssü İstanbul'da açıldı
Bakan Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
Bakan Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar
İşte tahıl sevkiyatının üssü!
İşte tahıl sevkiyatının üssü!
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