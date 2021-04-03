Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine Şırnak’ta yoğun ilgi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, Şırnaklıları hem terörle hem de koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'a olan ilgisinin bilindiğini vurgulayan Bakan Akar, "Birlik, bütünlük esas. Biz kardeşiz. Binlerce yıllık tarihimiz ve ileriye doğru omuz omuza yapacağımız bir sürü işimiz var. Bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki denetleme ve incelemelerinin ardından Valiliğe geçti.



Vali Ali Hamza Pehlivan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, daha sonra Komutanlarla birlikte kent merkezinde gezerek esnafla sohbet etti. Ana caddedeki iş yerlerine giren, çalışanlarla tek tek konuşan Bakan Akar ve TSK komuta kademesine esnaf hem sağlanan güven ortamından hem de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti. Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra bir çay ocağında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Akar, "Şırnaklı hemşerilerimizin hem terörle mücadele hem de hayatın kontrollü normalleşmesi konularındaki başarılarından dolayı gurur duyuyoruz. Gelinen nokta çok önemli. Devlet sizin için var. Asker, sivil buradaki kardeşlerimizin rahatı, huzuru için var. Bunun için çalışıyoruz. Geriye kalan teröristlerin birtakım artıkları var. Onlar da çok kısa sürede bitecek" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'a olan ilgisinin bilindiğini vurgulayan Bakan Akar, "Birlik, bütünlük esas. Biz kardeşiz. Binlerce yıllık tarihimiz ve ileriye doğru omuz omuza yapacağımız bir sürü işimiz var. Bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

Terörle mücadelede sağlanan başarıda korucuların önemli görevler üstlendiğini belirten Bakan Akar, komutanlarla birlikte korucuları alkışladı.

Vatandaşların taleplerini de dinleyen Akar'a ziyaret sırasında yoğun ilgi gösterildi. "Burada huzurlu ve güvenli yaşıyorsak sizin, devletimizin sayesinde" diyen vatandaşlar, "Terör örgütü sayenizde bitme derecesine geldi. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Sohbet sonrasında çay ocağından ayrılan Bakan Akar ve komutanları vatandaşlar, "Şırnak sizinle gurur duyuyor" sloganlarıyla uğurladı.