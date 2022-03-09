09 Mart 2022, Çarşamba
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Bakan Hulusi Akar: Olumlu gelişmeler bekliyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Ukrayna'daki 2 uçağı ve Rus limanlarındaki gemiler ile ilgili önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.