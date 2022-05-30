30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Bakan Hulusi Akar BAE'ye gitti! 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar BAE'ye gitti. Türkiye'den BAE'ye bir savunma bakanının 15 yıl sonra yapacağı ilk resmi ziyaret oldu. Askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayisi konularının da ele alınacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.