Bakan Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İstanbul'daki kritik görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki bu görüşme sonrası Blinken'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Peki görüşmede hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...