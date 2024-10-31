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Bakan Güler davet etti! Hakkarili öğrenciler ilk defa Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Güler davet etti! Hakkarili öğrenciler ilk defa Anıtkabir’i ziyaret etti

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 15:07
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hiç görmedikleri Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı. Bakan Güler'in daveti ile 10 öğrenci Hakkari'den Ankara'ya geldi.
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