Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'i kabul etti

Son dakika haberleri… Millî Savunma Bakanı Yaşar güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Glake'i kabul etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Savunma ve Kara Ataşesi Albay John Myers ve ABD Hava Ataşesi Albay Christian Lichterin'i kabul ettiği ifade edildi. Bakanlık, basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.

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