Bakan Göktaş A Haber’e özel konuştu: Amacımız güçlü aile, güçlü toplum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılık ve kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı. A Haber'e özel konuşan Göktaş, "amacımız güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla çalışmalarımızı sürdürmek " dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN