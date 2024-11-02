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Bakan Göktaş A Haber’e özel konuştu: Amacımız güçlü aile, güçlü toplum

Bakan Göktaş A Haber’e özel konuştu: Amacımız güçlü aile, güçlü toplum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 18:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılık ve kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı. A Haber'e özel konuşan Göktaş, "amacımız güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla çalışmalarımızı sürdürmek " dedi.
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