21 Aralık 2023, Perşembe
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Bakan Fidan’ın terörle mücadele açıklaması HDPKK’nın zoruna gitti! “Terörle mücadelemiz Irak’ta da hız kesmeden devam ediyor”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM’de terörle ilgili mücadele konuşması DEM’lilerin zoruna gitti. Bebek katili Abdullah Öcalan’dan övgüyle söz eden HEDEP’liler Fidan’ın sözlerine tepki göstererek PKK’nın siyasi kolu olduğunu kanıtladı. Bakan Fidan’ın "PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemizi Irak'ta da hız kesmeden sürdürüyoruz" ifadeleriyle ‘teröre geçit yok’ mesajı verdi. Bunun üzerine HDP sıralarından sesler yükseldi. İşte tüm detaylar…