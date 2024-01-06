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Bakan Fidan'dan Blinken görüşmesi sonrası ilk açıklama: Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli

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Giriş: 06.01.2024 17:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan'ın görüşmede Gazze'de derhal ateşkes ilan edilerek bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladığını ayrıca, Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini ve İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğu belirtti.
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