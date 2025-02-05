05 Şubat 2025, Çarşamba
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Bakan Fidan: Trump’ın Gazze açıklaması kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’yi devralacağız” açıklamasını değerlendirdi. Bakan Fidan, “Trump'ın planı kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenle başladı. Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürülmesi ile başlayan bir sorun. Tehcir meselesi ne bölgenin ne bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal.” dedi.