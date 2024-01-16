Bakan Fidan: “Kızıldeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de olanlar girdabın ön habercisi”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kızıldeniz’de olanlar, Irak’ta olanlar, Suriye’de olanlar, bu türden saldırıların, pozisyon almaların, Gazze’de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi” dedi.