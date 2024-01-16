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Bakan Fidan: “Kızıldeniz'de, Irak'ta ve Suriye'de olanlar girdabın ön habercisi”

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Giriş: 16.01.2024 14:20
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Kızıldeniz’de olanlar, Irak’ta olanlar, Suriye’de olanlar, bu türden saldırıların, pozisyon almaların, Gazze’de başlayan savaş sarmalının daha büyük bir girdaba dönüşeceğinin ön habercisi” dedi.
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