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Bakan Fidan, Haniye'nin cenazesi için Doha'da! Halid Meşal'e taziyelerini iletti

Bakan Fidan, Haniye'nin cenazesi için Doha'da! Halid Meşal'e taziyelerini iletti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.08.2024 09:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin cenaze törenine katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanvekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti.
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