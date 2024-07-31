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Bakan Fidan Haniye ile son görüşmesini anlattı!

Bakan Fidan Haniye ile son görüşmesini anlattı! "Kendisine baktığınız zaman Allah'ı hatırladığınız bir insandı"

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 21:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan'ın Haniye ile son diyaloğunda neler yaşandı? İşte detaylar...
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Bakan Fidan Haniye ile son görüşmesini anlattı!
Bakan Fidan Haniye ile son görüşmesini anlattı!
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