23 Eylül 2023, Cumartesi
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Bakan Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı!
Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile bir araya geldi.