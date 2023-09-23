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Bakan Fidan Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı!

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Giriş: 23.09.2023 01:25
Astana Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan toplantıda Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile bir araya geldi.
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