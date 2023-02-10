Bakan Dönmez İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye’deki deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

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