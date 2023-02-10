10 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Dönmez İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi

Bakan Dönmez İslahiye’de deprem bölgesini havadan inceledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2023 14:40
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İslahiye’deki deprem bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesini havadan inceledi!
Deprem bölgesini havadan inceledi!
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Anne ve kızı 99 saat sonra kurtarıldı
Askeri helikopterler yaralı taşıyor
Askeri helikopterler yaralı taşıyor
Macar ekip anne ile bebeğini kurtardı!
Macar ekip anne ile bebeğini kurtardı!
Dualar depremzedeler için
Dualar depremzedeler için
İŞTE FAY HATTI KIRIĞI
İŞTE FAY HATTI KIRIĞI
Mucizenin adı Ayfer ve Fatma kardeşler!
Mucizenin adı Ayfer ve Fatma kardeşler!
Asrın depremine yol açan fay kırığı
Asrın depremine yol açan fay kırığı
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarılıyor
Hamile eşinin kurtarılışını böyle bekledi!
Hamile eşinin kurtarılışını böyle bekledi!
102. saatte hayata tutundu!
102. saatte hayata tutundu!
Mehmetçik sahada görev başında!
Mehmetçik sahada görev başında!
Daha Fazla Video Göster