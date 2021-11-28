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Bakan Derya Yanık: Yörük kızı Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, çok detay ortaya çıkmaya başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2021 13:08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘’Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz.’’ dedi.
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