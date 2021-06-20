20 Haziran 2021, Pazar
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Provokasyondan vazgeçmesi lazım
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" açıklamasında bulundu.