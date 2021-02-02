Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs meselesi' hakkında flaş açıklama: Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor

Son dakika haberi... Kıbrıs meselesine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Egemen eşitlik temelinde müzakere gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Egemen eşitlik temelinde müzakere olması gerekiyor. Bugün Kıbrıs adasında iki toplum, iki halk, iki devlet var. Bunun resmileşmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.



DOĞAL KAYNAKLAR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kıbrıs'ta gelir paylaşımında çözüm bulabilirsek Doğu Akdeniz meselesinin yüzde 50'sini çözmüş oluruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin gözlemci olabilmesi için adil olması gerekiyor. Hep Rum tarafının hakkını savundular. Türk tarafının hakkını ise yok saydılar. Taraf tutuyorlar" dedi.



5+1 BM TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "5+1 BM toplantısına ev sahipliği yapacak olan Guterres'tir. New York'ta pandemi nedeniyle kısıtlama var. Cenevre olabilir. BM'nin ofisi olan herhangi bir yer olabilir. Biz Avrupa'da olmasını isteriz yakınlık sebebiyle" dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'IN AÇIKLAMALARI

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığını huzur içinde sürdürmesi için anavatan Türkiye her tülü ağırlığını koymuştur, koymaya da devam edecektir" dedi.