24 Mayıs 2022, Salı
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail ve Filistin'e ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'e 25 Mayıs'ta ise İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'e ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye’den İsrail’e 15 yıl sonra ilk ziyaret olacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.