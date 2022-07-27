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Bakan Çavuşoğlu’ndan harekat açıklaması: Bir gece ansızın…

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Giriş: 27.07.2022 12:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de olası bir harekat için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bir gece ansızın... " dedi. Tahıl koridorunu da değerlendiren Çavuşoğlu, koridorun işlemesi halinde ateşkes ihtimalinin artacağını belirtti.
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Harekat açıklaması: Bir gece ansızın…
Harekat açıklaması: Bir gece ansızın…
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