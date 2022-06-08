08 Haziran 2022, Çarşamba
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Bakan Çavuşoğlu: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa'da PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artmasının tesadüf olmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 'İki ülkenin (İsveç ve Finlandiya) NATO üyeliğine karşılar, bu gösterilerin arkasında kim varsa' dedi.