27 Nisan 2022, Çarşamba
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Bakan Çavuşoğlu Kolombiya’da! Latin Amerika’da diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna Kolombiya ile devam etti. Kolombiyalı mevkidaşıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından da heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.