Bakan Çavuşoğlu Kolombiya’da! Latin Amerika’da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna Kolombiya ile devam etti. Kolombiyalı mevkidaşıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, ardından da heyetler arası görüşmeye katıldı. Görüşmede ikili ilişkiler ve iş birliğinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

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