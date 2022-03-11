Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumu 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda açılış konuşması yaptı. Bakanı Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi." dedi.

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