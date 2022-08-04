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Bakan Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Giriş: 04.08.2022 09:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'in görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.
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