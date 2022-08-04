04 Ağustos 2022, Perşembe
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Bakan Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Blinken'in görüşmede, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu konudaki son gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.