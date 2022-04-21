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Bakan Bozdağ’dan İstanbul ve Bursa saldırıyla ilgili açıklama: Eş zamanlı ve kullanılanlar aynı

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Giriş: 21.04.2022 16:12
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul ve Bursa'daki saldırılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, “1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte,  İz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek.” dedi.
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