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Bakan Bozdağ teröristlerin iadesine değindi: Yazı yazılacak

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Giriş: 29.06.2022 14:19
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hakkını ve hukukunu koruyan önemli bir anlaşma olduğunu belirten Bakan Bozdağ, Finlandiya ve İsveç'te bulunan teröristlerin iadesi için ilgili kurumlara yazı yazılacağını ve hatırlatma yapılacağını söyledi.
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