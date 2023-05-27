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Bakan Bozdağ muhalefetin "teröristbaşı ile görüşme" sözlerini yalanladı: İddialar PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemek için

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Giriş: 27.05.2023 12:40
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada "İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez. " dedi..
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