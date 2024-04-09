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Bakan Bolat'tan önemli açıklamalar: Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu

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Giriş: 09.04.2024 23:35
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bolat, "Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. Filistin ile yaptığımız ticaret İsrail limanları üzerinden gerçekleşiyor. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu. Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik" ifadelerini kullandı.
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