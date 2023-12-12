Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi. Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz." dedi.

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