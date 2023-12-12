12 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı

Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2023 13:49
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye geldi. Bakan Bak: "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskı azalmalı
Saadet Partili Bitmez TBMM’de bayıldı
Saadet Partili Bitmez TBMM'de bayıldı
Haham Weiss A Haber’e konuştu
Haham Weiss A Haber’e konuştu
AK Parti MKYK toplanıyor
AK Parti MKYK toplanıyor
Halil Umut Meler’in ilk ifadesi
Halil Umut Meler'in ilk ifadesi
Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak?
Faruk Koca ve Ankaragücü kulübü ne ceza alacak?
Talimat verdim gereken yapılacak
"Talimat verdim gereken yapılacak"
Büyükekşi: EURO 2032 etkilenmez
Büyükekşi: EURO 2032 etkilenmez
Başkan Erdoğan Meler ile görüştü
Başkan Erdoğan Meler ile görüştü
İşte Faruk Koca’nın ilk ifadesi
İşte Faruk Koca'nın ilk ifadesi
3 şüpheli tutuklandı
3 şüpheli tutuklandı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Daha Fazla Video Göster