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Bakan Akar'ın sözleri Atina'da nasıl yankılandı? Akar'ın yunan parlamenterlere tepkisi atina'da nasıl yankılandı?

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 10:14
NATO toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere terör örgütlerine verilen destek nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Peki Bakan Akar'ın sözleri Atina'da nasıl yankılandı? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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