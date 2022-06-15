15 Haziran 2022, Çarşamba
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Bakan Akar'ın sözleri Atina'da nasıl yankılandı? Akar'ın yunan parlamenterlere tepkisi atina'da nasıl yankılandı?
NATO toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan parlamenterlere terör örgütlerine verilen destek nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Peki Bakan Akar'ın sözleri Atina'da nasıl yankılandı? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.