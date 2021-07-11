11 Temmuz 2021, Pazar
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Bakan Akar'dan Yunan bakana sert tepki: Bencillikten uzak ve mantık çerçevesinde konuşmalı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.