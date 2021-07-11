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Bakan Akar'dan Yunan bakana sert tepki: Bencillikten uzak ve mantık çerçevesinde konuşmalı

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Giriş: 11.07.2021 11:29
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Yunanistan, provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" dedi.
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