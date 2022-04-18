18 Nisan 2022, Pazartesi
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Bakan Akar’dan Pençe-Kilit açıklaması: Çok sayıda PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, “Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.