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Bakan Akar’dan Pençe-Kilit açıklaması: Çok sayıda PKK’lı etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 10:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, “Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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