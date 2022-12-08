08 Aralık 2022, Perşembe
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Bakan Akar'dan kritik F16 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.