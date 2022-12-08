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Bakan Akar'dan kritik F16 açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.12.2022 16:56
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.
Bakan Akar’dan kritik F16 açıklaması
Bakan Akar'dan kritik F16 açıklaması
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