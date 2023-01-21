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Bakan Akar'dan İsveç'e tepki! Akar: İsveç Savunma Bakanının Türkiye ziyaretini iptal ettik

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Giriş: 21.01.2023 10:04
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’in, Başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Erdoğan, Türkiye ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını yönelik açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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