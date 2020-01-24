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24.01.2020

Bakan Akar'dan flaş Elazığ depremi açıklaması

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ'daki depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan Akar açıklamasında, “Can kaybı bilgisi gelmedi” dedi.

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