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24.01.2020
Bakan Akar'dan flaş Elazığ depremi açıklaması
Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sivrice olan deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ'daki depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan Akar açıklamasında, “Can kaybı bilgisi gelmedi” dedi.
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