Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kars'ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında, "Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık" dedi. Bakan Akar Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde de geri adım atmayacağını dile getirdi.