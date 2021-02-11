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Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs mesajı

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Giriş: 11.02.2021 15:22
Milli Savunma Bakanı Akar, Kars'ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara'ya yapılan Pençe Kartal-2 Harekatı hakkında, "Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık" dedi. Bakan Akar Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinde de geri adım atmayacağını dile getirdi.
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