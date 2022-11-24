Bakan Akar’dan Aytun Çıray’a sert tepki! İYİ Partili Çıray’dan manipülasyon

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İYİ Parti'li Aytun Çıray ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuştu. Bakan Akar, Çıray'a "Ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri bir başarı kazansa, bunu bozmaya yönelik, suni bir takım gündemler oluşturma çabaları oluyor" diyerek tepki gösterdi.

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