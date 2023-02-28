28 Şubat 2023, Salı
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Bakan Akar TSK arama-kurtarma personeli ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş deprem sonrası 326 kişiyi enkaz altından kurtaran Mehmetçik ile bir araya gelerek tebrik etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama-kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.