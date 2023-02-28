28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Akar TSK arama-kurtarma personeli ile bir araya geldi

Bakan Akar TSK arama-kurtarma personeli ile bir araya geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2023 12:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş deprem sonrası 326 kişiyi enkaz altından kurtaran Mehmetçik ile bir araya gelerek tebrik etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından deprem bölgelerine görevlendirilen 57 tabur ve 100 arama-kurtarma timi toplam 40 binden fazla Mehmetçik, uzman ve teknik personel bölgedeki görevlerini sürdürmeye devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma!
Yıkılan binalara ilişkin soruşturma!
Adıyaman’da felaketin yaraları sarılıyor
Adıyaman'da felaketin yaraları sarılıyor
Toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?
Toplanan yardımlar nasıl dağıtılıyor?
Sporu siyasete çekmeye çalışanlara tepki!
Sporu siyasete çekmeye çalışanlara tepki!
Başkent’te kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Başkent'te kentsel dönüşüme muhalefet engeli
Cerrahpaşa Tıp’ın büyük bölümü kapatıldı
Cerrahpaşa Tıp'ın büyük bölümü kapatıldı
MSB’nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
MSB'nin Sahra Hastanesi hizmet veriyor
Deprem dev yarıklar oluşturdu
Deprem dev yarıklar oluşturdu
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
NATO’dan Akdeniz’de tatbikat
NATO'dan Akdeniz'de tatbikat
Bedih Kış’ı kurtarma çabası
Bedih Kış'ı kurtarma çabası
Daha Fazla Video Göster