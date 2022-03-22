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Bakan Akar, milli atış sistemi MÜREN'i kullandı, milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı

İHA
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Giriş: 22.03.2022 14:20
Milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi.
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