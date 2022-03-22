22 Mart 2022, Salı
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Bakan Akar, milli atış sistemi MÜREN'i kullandı, milli torpido AKYA ilk defa gerçek hedefe atıldı
Milli imkanlarla üretilen AKYA torpidosu ile ilk defa gerçek hedefe atış yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN) kullanılarak yapılan atış başarıyla gerçekleştirildi.