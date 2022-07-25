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Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı 'Müşterek Koordinasyon Merkezini' görüştü

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Giriş: 25.07.2022 21:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı. Bakan Akar, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapacağını vurguladığı konuşmasında, ilk geminin kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu vurguladı.
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı görüştü
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