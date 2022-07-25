25 Temmuz 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı 'Müşterek Koordinasyon Merkezini' görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği vurgulandı. Bakan Akar, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapacağını vurguladığı konuşmasında, ilk geminin kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu vurguladı.