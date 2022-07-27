Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, müşterek koordinasyon merkezinin açılışından duyulan memnuniyeti ifade ederken, tahıl sevkiyatının bu hafta başlaması konusunda görüş alışverişinde bulundu.