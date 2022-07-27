27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov tahıl sevkiyatını görüştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 20:33
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, müşterek koordinasyon merkezinin açılışından duyulan memnuniyeti ifade ederken, tahıl sevkiyatının bu hafta başlaması konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Akar Ukraynalı Bakan ile ’tahılı’ görüştü
Bakan Akar Ukraynalı Bakan ile 'tahılı' görüştü
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
Başkan Erdoğan meydanlara iniyor
HDP ile CHP’nin ’toplantı’ kavgasında yeni perde
HDP ile CHP'nin 'toplantı' kavgasında yeni perde
Boğulma vakalarına karşı tedbirler artırıldı
Boğulma vakalarına karşı tedbirler artırıldı
Ajanların arşivinden çıkan kayıp camiler!
Ajanların arşivinden çıkan kayıp camiler!
MSB’den Musul açıklaması: Hesap sorulmalı
MSB’den Musul açıklaması: Hesap sorulmalı
Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?
Avrupa’nın Rus gazına alternatifi var mı? Avrupa gaz depolarını nasıl dolduracak?
Gençler sanayide neden çalışmıyor?
Gençler sanayide neden çalışmıyor?
Kene ısırdığında ne yapılmalı?
Kene ısırdığında ne yapılmalı?
Maymun çiçeği belirtileri neler?
Maymun çiçeği belirtileri neler?
Manavgat 4-5 senede yeşil görünümüne ulaşacak
Manavgat 4-5 senede yeşil görünümüne ulaşacak
Site aidatları kontrolden çıktı!
Site aidatları kontrolden çıktı!
Daha Fazla Video Göster