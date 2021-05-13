Bakan Akar ile Başçavuş Arif Top arasında duygulandıran konuşma: Görev yerimi terk edemem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile bayramlaştı. Bakan Hulusi Akar, Kayserili Başçavus Arif Top ile kısa süreli bir sohbet etti. Akar uzun süredir ailesini görmeyen başçavuşu ailesine götürmek istedi ancak Arif Top görev yerini terk edemeyeceğini söyledi.