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Bakan Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü

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Giriş: 09.12.2022 21:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
2015’ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü
2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü
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