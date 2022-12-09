Bakan Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.